Гривня закрила міжбанк на рівні 21,20 за долар

18:44, 09 червня 2015
Фінанси
251

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,7880/23,8710 грн/євро

гривня / legkozarabot.at.ua

У вівторок, 9 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,11/21,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,7880/23,8710 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3790/0,3810 грн/рубль.

Читайте такожВ Абромавичуса назвали середній курс гривні на два роки

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,1693 грн/дол., на цю годину укладено 489 угод на суму 338,26 млн дол.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter