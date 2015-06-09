Гривня закрила міжбанк на рівні 21,20 за долар
18:44, 09 червня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,7880/23,8710 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,1693 грн/дол. / legkozarabot.at.ua
У вівторок, 9 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,11/21,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,7880/23,8710 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3790/0,3810 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,1693 грн/дол., на цю годину укладено 489 угод на суму 338,26 млн дол.
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