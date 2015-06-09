Другий день поспіль долар і євро дорожчають - офіційні курси Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2116.9299 (9 червня – 2110.2444)

100 EUR – 2381.3344 (9 червня – 2355.4548)

10 RUR – 3.7863 (9 червня – 3.7654)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,11/21,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,7880/23,8710 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3790/0,3810 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,1693 грн/дол., до цієї години укладено 489 угод на суму 338,26 млн дол.