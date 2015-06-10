США підтримують Україну в питанні реструктуризації комерційних боргів

Сполучені Штати Америки підтримують Україну в питанні реалізації програми Міжнародного валютного фонду, в тому числі реструктуризації комерційних боргів.

Як повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив глава Мінфіну США Джейкоб Лью під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

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«Міністр фінансів США запевнив у підтримці України в реалізації програми МВФ, в тому числі щодо реструктуризації комерційних боргів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд доларів 13 березня - відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд доларів з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з Фондом.

Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і буде включати частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

У випадку, якщо домовленості не будуть досягнуті, уряд може скористатися правом на введення мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, прийнятим парламентом і підписаним президентом. Мораторій може поширюватися на борги приватних кредиторів і не стосується боргів перед інституційними кредиторами, включаючи МВФ, ЄБРР, Світовий банк та інші організації.

На поточний момент угоди з кредиторами не досягнуто. Ключовою розбіжністю є пропозиція України про списання 15,3 млрд дол. боргових зобов'язань, що розглядається кредиторами як неприйнятна умова.

Комітет кредиторів на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Temleton пропонують пролонгувати платежі на 10 років, включаючи чотирирічний пільговий період - до 2019 року і списати лише частину купонних виплат в обсязі близько 500 млн дол. Проте така пропозиція також неприйнятна для Мінфіну.