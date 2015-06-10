Банківським наглядом в НБУ займеться екс-керівник "Платинум Банку"





За інформацією на сайті Нацбанку, з 1998 по 2005 рік Рожкова працювала в банку «Аваль», в 2006-2008 роках обіймала посаду заступника голови правління «Ерсте Банку», після чого до кінця 2009 року очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду НБУ. У 2010-2013 роках Рожкова обіймала посаду заступника голови правління «Фінбанк».

Коментуючи призначення, перший заступник голови НБУ Олександр Писарук зазначив, що Рожкова - висококомпетентний керівник з бездоганною репутацією й досвідом роботи, в тому числі в Національному банку України.

«Від нового керівника департаменту банківського нагляду ми очікуємо рішучих дій, спрямованих на забезпечення прозорого, адекватного й незалежного контролю за діяльністю банків України з метою захисту інтересів клієнтів і вкладників», - сказав він.

Також повідомляється, що колишній керівник департаменту Світлана Фабер продовжить роботу в НБУ на посаді заступника директора департаменту - начальника управління нагляду за банками 1 і 2 груп департаменту банківського нагляду.

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Голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек у коментарі УНІАН охарактеризував новопризначеного керівника банківського нагляду НБУ Рожкову як професіонала, який добре розуміє ринок та готового стати провідником невідкладних перетворень.

«Дуже важливо, що досвід Світлани Фабер, яка є досвідченим професіоналом в команді регулятора, також стане складовою запланованих реформ. Переконаний, що їхня конструктивна взаємодія матиме позитивний вплив на підвищення рівня банківського нагляду та налагодження діалогу з банківським сектором », - сказав він.

Банкір також відзначив, що рівень і якість банківського нагляду, поряд із загальною економічною ситуацією та кризовими явищами, впливає на стан банківської системи.

«Одним з ключових елементів, на який звертають увагу наші міжнародні партнери - Міжнародний валютний фонд, Світовий банк - є оновлення, підняття на новий рівень банківського нагляду в Україні», - додав Шпек.

Як повідомляв УНІАН, директор генерального департаменту банківського нагляду НБУ Алла Шульга з 15 квітня залишила роботу в НБУ за згодою сторін. Шульга обіймала посаду директора гендепартаменту банківського нагляду і входила до складу правління НБУ з квітня 2014 року.

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НБУ приступив до внутрішньої реорганізації з 1 грудня минулого року. Голова НБУ анонсувала «драматичні» кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу вп'ятеро перевищує штат співставного за розміром країни і виконуваних функцій центробанку.