Яценюк обговорив з міністром фінансів США додаткові кредитні гарантії на $1 мільярд

Як повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, дане питання обговорювалося на зустрічі, що відбулася 9 червня.

«Сторони обговорили питання надання додаткових кредитних гарантій у розмірі 1 млрд доларів США», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в складі української делегації на зустрічі також була присутня міністр фінансів України Наталія Яресько.

Як повідомляв УНІАН, у січні Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол. Перший мільярд доларів Україна отримала в травні і випустила євробонди на цю суму. Ще один мільярд, як очікується, Україна отримає у другому півріччі. У той же час, в січні поточного року міністр фінансів США зазначав, що уряд США готовий виділити додатковий мільярд доларів – третій за рахунком - у поточному році у разі, якщо Україна продовжить реформи і вони будуть результативними.

США надають Україні подібну фінансову підтримку другий рік поспіль. У квітні 2014 року Конгрес та Сенат США ухвалили рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Рішення було оформлено окремим законом, який підписав президент США Барак Обама. У травні 2014 року Україна заявила про намір випустити п'ятирічні євробонди на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США відповідно до Угоди про гарантії запозичень між Україною і США.