В Україні скоротилася монетарна база і грошова маса

Обсяг монетарної бази в Україні в травні знизився на 0,2% - до 329,6 млрд грн, грошової маси – на 1,3%, до 967,6 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року монетарна база знизилася на 1,1%, тоді як грошова маса за цей період зросла на 1,1%.

Обсяг готівки поза банками знизився в травні на 0,9%, при цьому з початку року зафіксовано зростання показника на 1,1% - до 283,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в квітні знизився на 0,5% - до 330,4 млрд грн, грошової маси – на 4,7%, до 976,3 млрд грн, тоді як обсяг готівки поза банками за цей період зріс на 0,4% - до 286,0 млрд грн.

У 2014 році грошова маса зросла на 44,851 млрд грн, або на 4,9% - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн - до 333,194 млрд грн.