Гроші вкладникам "Дельта Банку" будуть повертати 4 банки, виплати почнуться 11 червня

За інформацією на сайті фонду, банк для одержання відшкодування за вкладом визначається залежно від місця реєстрації або проживання за паспортом, зазначеного вкладниками при укладенні договору з «Дельта Банком».

Так, вкладники з місцем проживання або реєстрації у Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій або Черкаській області зможуть одержати відшкодування в державному «Укргазбанку».

Вкладники Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Чернівецької областей, а також вкладники-нерезиденти одержать відшкодування в «ПриватБанку».

Вкладникам Житомирської, Закарпатської, Львівської, Полтавської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської областей виплати буде здійснювати державний «Укрексімбанк».

Вклади в Київській області та м. Києві буде виплачувати державний «Ощадбанк».

Фонд повідомляє, що виплати будуть здійснюватися за договорами, термін дії яких закінчився до 3 березня включно, а також за поточними та картковими рахунками.

Про строки та порядок виплат за іншими вкладами фонд обіцяє повідомити додатково.

Фонд нагадує, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення тимчасової адміністрації в банк, але не більш як 200 тис. грн.

Фонд також пропонує вкладникам з'ясовувати необхідну інформацію, використовуючи «гарячої лінії» «Дельта Банку», фонду та банків-агентів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав неплатоспроможним «Дельта Банк» 2 березня, в результаті чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів у банк тимчасову адміністрацію до 2 червня, а потім продовжив її роботу до 2 вересня.

Раніше НБУ, враховуючи системне значення «Дельта Банку», обговорював з Міністерством фінансів плани реструктуризації банку та можливої участі держави в рекапіталізації. Але, враховуючи незадовільний стан активів банку та відмову Мінфіну від його націоналізації, Нацбанк був змушений прийняти рішення про визнання банку неплатоспроможним.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.