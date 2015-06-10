Яценюк: американські інвестиції стануть "захисним щитом" для економіки України

Американські інвестиції повинні стати ще одним «захисним щитом» для економіки України, яка переживає важкі реформи.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це в інтерв'ю американському телеканалу CNN сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За словами Яценюка, успішна Україна – це найкраща відповідь президенту РФ Володимиру Путіну.

«Краща відповідь президенту Путіну – показати, що Україна – це успішна та процвітаюча європейська держава, яку підтримують США, - цитує Яценюка прес-служба. – Ми хочемо зробити нашу країну кращою, поліпшити інвестиційний клімат. Американські інвестори в Україні стануть ще одним захисним щитом. Це шлях, як підняти нашу економіку і зробити Україну історією успіху».

При цьому Яценюк подякував уряду США за рішення направити в Україну військових для проведення тренувальної місії. «Але нам потрібно більше. В першу чергу – оборонне озброєння, щоб зупинити Росію. Росія постачає терористам сотні танків, сотні гармат, сучасну артилерію. Більше 10 тисяч російських військових знаходяться на території України. І 30 тисяч тренованих і очолюваних Росією терористів», - сказав Яценюк.

Він також нагадав, що боротьба Росії з Україною – це боротьба Росії з усім вільним світом. «Треба зрозуміти, що Росія становить загрозу для США, ЄС і світового порядку. І єдине рішення деескалації ситуації – це Мінські угоди. Але щоб зробити це рішення реальним, щоб виконати Мінські угоди, ми повинні підкріпити дипломатичні зусилля сильною армією», - підкреслив глава уряду України.

Він звернув увагу, що США як лідер вільного світу повинні зіграти в цьому питанні вирішальну роль. «Ви повинні захистити світ, підтримати Україну, тому що у нас такі ж цінності і ідеї, які ми поділяємо. Вільний світ мусить зупинити російську агресію і змусити Росію заплатити свою ціну і дотримуватися міжнародного права», - зазначив Яценюк.

Також у прес-службі уряду повідомили, що питання деескалації конфлікту на сході України Арсеній Яценюк обговорив з заступником держсекретаря США Ентоні Блінкеном і заступником Генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтманном.

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Як повідомляв УНІАН, 8-10 червня прем'єр Яценюк перебуває з робочим візитом в США, під час якого він вже провів ряд важливих зустрічей, включаючи переговори в Міністерстві фінансів США, Міністерстві енергетики США, а також штаб-квартирі МВФ.

Серед цілей візиту також популяризація запланованого на липень інвестиційного саміту Україна-США, який пройде 13 липня у Вашингтоні.