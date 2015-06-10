Кримчан зобов'язали погасити борги, визнані кримськими судами ще до окупації

Відповідний документ розміщено на офіційному порталі правової інформації, передають «Новости Крима».

Федеральний закон прийнятий Державною Думою РФ 22 травня 2015 року і схвалений Радою Федерації РФ 3 червня 2015 року.

Зокрема, згідно із законом, рішення судів або органів влади Криму і Севастополя до зазначеної дати про стягнення коштів до бюджету республіки прирівнюються до відповідних документів Російської Федерації.

Зокрема, боржник повинен виконати свої фінансові зобов'язання відповідно до закону, якщо його майно розташоване на території Росії.

Крім того, обов'язковими до виконання визнані рішення судів до 18 березня 2014 року про стягнення аліментів, якщо вони повинні були бути реалізовані на території Криму і Севастополя.

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Нагадаємо, з 27 лютого 2014 озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% людей, які взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

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18 березня в Кремлі Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.