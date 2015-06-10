МВФ надасть Україні другий транш навіть у разі провалу переговорів з кредиторами – ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заступника директора-розпорядника Фонду Девіда Ліптона.

«Фонд має можливості кредитування держав-членів, які мають проблеми з приватними кредиторами, але при цьому виконують свої зобов'язання перед нами (Фондом - УНІАН), - цитує Ліптона Bloomberg. – Так ми просуваємося вперед».

За даними Bloomberg, Ліптон дав зрозуміти, що Україна зможе отримати кредитний транш від МВФ навіть у разі провалу переговорів з кредиторами. І така позиція Фонду пояснюється тим, що МВФ - вкрай важливе джерело фінансування для країни, яка переживає збройний конфлікт з проросійськими бойовиками на сході.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ в березні погодили програму кредитування економіки обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. У травні в Києві працювала місія МВФ, яка контролювала виконання програми. Доповідь місії буде в червні розглянуто на засіданні Ради директорів Фонду. Під час засідання буде вирішено питання про виділення нашій країні другого за рахунком кредитного траншу обсягом 1,7 млрд дол. Перший транш обсягом 5 млрд дол. Україна отримала у березні

Одним з пунктів програми МВФ є реструктуризація частини державного боргу в обсязі близько 23 млрд дол.

Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і буде включати частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

У випадку, якщо домовленості не будуть досягнуті, уряд може скористатися правом на введення мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, прийнятим парламентом і підписаним президентом. Мораторій може поширюватися на борги приватних кредиторів і не стосується боргів перед інституційними кредиторами, включаючи МВФ, ЄБРР, Світовий банк та інші організації.

На поточний момент угоди з кредиторами не досягнуто. Ключовим розбіжністю є пропозиція України про списання 15,3 млрд дол. боргових зобов'язань, що розглядається кредиторами як неприйнятна умова.

Комітет кредиторів на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Temleton пропонує пролонгувати платежі на 10 років, включаючи чотирирічний пільговий період - до 2019 року і списати лише частину купонних виплат в обсязі близько 500 млн дол. Однак така пропозиція також неприйнятна для Мінфіну.

У той же час, уряд США, а також один із інвесторів – ЄБРР вже висловили свою підтримку Києву і закликали інших кредиторів також підтримати Україну.