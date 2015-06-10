ЄБРР закликав приватних кредиторів "підставити плече" Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку як один із ключових інституційних інвесторів в економіку України та розвиток приватного сектора закликав найбільші фінансові організації світу та приватних кредиторів «підставити плече» Україні і допомогти у вирішенні питання реструктуризації державного боргу.

Про це заявив президент ЄБРР Сума Чакрабарті, виступаючи під час українсько-канадського конгресу в Університеті Торонто.

«Те, що ми зараз спостерігаємо в Україні - величезне випробування волі і мужності українського народу, - наводить виступ голови ЄБРР корпоративний сайт Банку. - Але в цьому і випробування для кредиторів і всього міжнародного співтовариства. Всі ключові міжнародні фінансові інститути, включаючи ЄБРР, включаючи країни-донори, такі як Канада, повинні підставити плече. І, по правді кажучи, повинні підставити плече і приватні кредитори – в питанні реструктуризації державного боргу України».

Президент ЄБРР підкреслив, що незважаючи на всі труднощі, які переживає Україна, влада країни віддана справі реформ. «І ми не будемо ухилятися від вирішення українського питання. Ми для того і створені, щоб допомогти - допомогти Україні у ці непрості часи. Допомогти Україні перейти до розвиненої економіки, до сучасної формі політичного устрою», - сказав Чакрабарті.

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Як повідомляв УНІАН, свою підтримку Україні в питанні реструктуризації держборгу раніше висловив міністр фінансів США. Зокрема, голова Мінфіну США Джейкоб Лью під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив, що США підтримують Україну в реалізації програми МВФ, в тому числі щодо реструктуризації комерційних боргів.

Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд доларів 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд доларів з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з Фондом.