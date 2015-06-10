Нацбанк підрахував, скільки депозитів в українських банках

Обсяг депозитів в українських банках у травні в національній валюті другий місяць поспіль збільшився на 0,1% - до 348,1 млрд грн, при цьому тенденція скорочення депозитів у валюті сповільнилася і обсяг депозитів у валюті в травні скоротився на 3% - до 16 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року гривневі депозити знизились на 4,9%, валютні – на 17,9%.

За даними НБУ, зростання гривневих депозитів зумовлений зростанням залишків на рахунках юридичних осіб у травні на 1,5% (з початку року скоротилися на 0,2%) – до 169,6 млрд грн, при цьому вклади фізичних осіб знизилися в травні на 1,2% (з початку року знизилися на 8,9%) - до 178,5 млрд грн. При цьому регулятор зазначає, що обсяг депозитів фізичних осіб у національній валюті без урахування коштів у банках, які перебувають на стадії ліквідації, у травні збільшився на 2% - до 163 млрд грн.

Зниження валютних депозитів зафіксовано і по юридичних, і по фізичних особах - на 1%, до 5 млрд дол., і на 3,9%, до 10,9 млрд дол., відповідно. Обсяг валютних депозитів фізичних осіб без урахування коштів у банках, які перебувають на стадії ліквідації, в травні скоротився на 1,5% - до 9,8 млрд дол.

У травні залишки за кредитами в національній валюті знизились на 2,8% (з початку року на 8,1%) - до 499,2 млрд грн, за кредитами в іноземній валюті - на 1,5% (з початку року на 8,7%) - до 27,4 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у квітні вперше з початку року збільшився на 0,4% у гривні - до 347,5 млрд грн, обсяг депозитів у валюті у квітні скоротився на 3,1% - до 16,3 млрд дол.

Обсяг депозитів в українських банках за 2014 рік знизився на 13,7% у національній валюті - до 364,5 млрд грн, що на 37,2% в іноземній валюті - до 19,4 млрд дол.