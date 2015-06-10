НБУ в травні продавав на міжбанку валюту за курсом 20,57 гривні за долар

Національний банк України у травні купував валюту на міжбанківському валютному ринку за середньозваженим курсом 20,817540 грн/дол., продавав – за середньозваженим курсом 20,570787 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

НБУ нагадав, що в травні купив на міжбанківському валютному ринку на 169 млн дол., при цьому одночасно продав у ході адресних інтервенцій на користь НАК «Нафтогаз України» 100 млн дол., і таким чином купівля валюти за місяць на 69 млн дол. перевищила її продаж.

Читайте такожВ Абромавичуса назвали середній курс гривні на два роки

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у квітні на міжбанківському валютному ринку продав валюти на 81,4 млн дол. більше, ніж придбав.

Золотовалютні резерви Національного банку України в травні збільшилися на 3%, або на 287 млн дол. - до 9,918 млрд дол.