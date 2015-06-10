Мінфін у травні позичив на внутрішньому ринку майже 4 мільярди для Фонду гарантування

За інформацією НБУ, середньозважена дохідність розміщення ОВДП становила 11,93% річних. З початку року, за січень-травень, обсяг цільових випусків ОВДП для кредитування фонду досяг 7,1 млрд грн.

Також повідомляється, що в травні Мінфін не проводив випусків ОВДП для капіталізації державних банків і компаній, і обсяг випуску облігацій з цією метою з початку року залишається на рівні 29,3 млрд грн, у тому числі 3,2 млрд грн для докапіталізації «Укргазбанку» і 26,1 млрд грн – для НАК «Нафтогаз України».

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні здійснив цільовий випуск ОВДП на суму 1,5 млрд грн з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Обсяг фінансових ресурсів фонду на 1 червня 2015 року становив 18,5 млрд грн, у тому числі кошти фонду в облігаціях внутрішньої держпозики на цю дату становили 15,9 млрд грн.

За 2014 рік і січень-травень 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможним 51 банк, які нині виводить з ринку Фонд гарантування.

Держбюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду в 2015 році випуски ОВДП на 31,5 млрд грн для капіталізації НАК «Нафтогаз України», а також на 36,5 млрд грн для докапіталізації банків і на 20 млрд грн - для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб.