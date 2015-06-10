Мінфін у травні позичив на внутрішньому ринку майже 4 мільярди для Фонду гарантування
Міністерство фінансів України у травні здійснило цільової випуск облігацій внутрішньої державної позики для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб на загальну суму 3,8 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.
За інформацією НБУ, середньозважена дохідність розміщення ОВДП становила 11,93% річних. З початку року, за січень-травень, обсяг цільових випусків ОВДП для кредитування фонду досяг 7,1 млрд грн.
Також повідомляється, що в травні Мінфін не проводив випусків ОВДП для капіталізації державних банків і компаній, і обсяг випуску облігацій з цією метою з початку року залишається на рівні 29,3 млрд грн, у тому числі 3,2 млрд грн для докапіталізації «Укргазбанку» і 26,1 млрд грн – для НАК «Нафтогаз України».
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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні здійснив цільовий випуск ОВДП на суму 1,5 млрд грн з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Обсяг фінансових ресурсів фонду на 1 червня 2015 року становив 18,5 млрд грн, у тому числі кошти фонду в облігаціях внутрішньої держпозики на цю дату становили 15,9 млрд грн.
За 2014 рік і січень-травень 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможним 51 банк, які нині виводить з ринку Фонд гарантування.
Держбюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду в 2015 році випуски ОВДП на 31,5 млрд грн для капіталізації НАК «Нафтогаз України», а також на 36,5 млрд грн для докапіталізації банків і на 20 млрд грн - для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб.