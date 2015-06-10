Росія може дозволити Білорусі відкласти виплати кредитів на $1,2 мільярда

Росія може пролонгувати цього року кредити на загальну суму близько $1,2 мільярда Білорусі, яка переживає пік виплат за зовнішніми боргами.

Як пише Рейтер, про це сказав на прес-конференції російський посол Олександр Суріков.

Білорусі, яка переживає скорочення економіки через падіння попиту на російському ринку, падіння цін на нафту і девальвацію російського рубля, належить виплатити кредиторам цього року близько $4 мільярдів із загального боргу в $12,3 мільярда.

"Завершилися переговори, і почалося формування документів про перенесення виплат російського кредиту... це $750 мільйонів, і почалися переговори про перенесення виплат по євразійському кредиту - це $450 мільйонів", - сказав Суріков.

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Російська влада раніше казала, що готова відтермінувати виплати Білорусі за раніше виданими кредитами, але не називала загальну суму виплат, які можуть бути пролонговані.

Росія цього року вже видала Білорусі кредит на 6,2 мільярда російських рублів і дозволила погашати російськими рублями раніше видані кредити на загальну суму в $13,5 мільярда.