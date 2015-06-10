Обсяг рефінансування банків за місяць скоротився майже в 10 разів

Національний банк України у травні 2015 року порівняно з квітнем скоротив обсяг рефінансування банків у 9,6 разу - до 1,397 млрд грн, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з інформацією НБУ, рефінансування було надано 6 банкам.

Нацбанк надав кредити овернайт на 1,207 млрд грн 4 банкам, кредити, отримані в результаті тендеру на термін до 90/360 днів - двом банкам на 190 млн грн.

Обсяг коррахунків банків у НБУ в травні збільшився на 10,4% - до 25,6 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів станом на 10 червня становив 41,8 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у квітні 2015 року надав банкам 13,380 млрд грн.

Національний банк України в 2014 році порівняно з 2013 роком збільшив обсяг рефінансування банків втричі - до 222,3 млрд грн.

У грудні 2014 року Нацбанк надав банкам найбільший обсяг рефінансування в розмірі 42,9 млрд грн, у тому числі 32,2 млрд грн кредитів овернайт, 7 млрд грн кредитів через тендери з підтримки ліквідності і 2,5 млрд грн через операції прямого РЕПО.