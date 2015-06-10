Україна в травні виплатила $759 мільйонів держборгу

Україна в травні здійснила планові виплати за державним та гарантованим боргом на 759 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

«Уряд України і Національний банк України вчасно і в повному обсязі виконали свої планові зобов'язання щодо державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті, зокрема перед МВФ, майже на 759 млн дол. США (в еквіваленті)», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 30 квітня 2015 року становила 67,347 млрд дол., що на 2,322 млрд дол., або на 3,6% більше за показник на початок місяця.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в квітні знизилася на 107 млрд грн, або на 7% - до 1,417 трлн грн.

З початку року державний і гарантований державою борг в іноземній валюті знизився на 2,447 млрд дол., або на 3,5%, тоді як у гривневому еквіваленті показник зріс на 316 млрд грн, або на 28,7%.