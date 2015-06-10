НБУ хоче оновити національну систему електронних платежів

Національний банк України має намір провести ребрендинг і оновлення Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), повідомляється на сторінці регулятора у Facebook.

Згідно з повідомленням, про це в ході засідання, присвяченого розвитку ринку платіжних систем у НБУ, повідомив директор департаменту роздрібних платежів Сергій Шацький.

"Якщо говорити про наші плани, то ми сподіваємося, що оновлена НСМЕП займе 25-30% ринку протягом наступних двох-трьох років. Такі цифри реальні, адже близько 90% трансакцій українськими платіжними картками проходять усередині країни", - наводяться в повідомленні слова чиновника.

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Згідно з повідомленням, зараз НБУ працює над створенням привабливих умов для банків, які хочуть приєднатися до НСМЕП.

"Сьогодні у банків існує цілий ряд істотних причин для роботи з нашою національною карткою – це і відкриття нових широких можливостей та перспектив щодо одержання додаткових доходів, оптимізація витрат за рахунок меншого розміру страхового депозиту та середньозваженої вартості трансакції в НСМЕП порівняно з міжнародними платіжними системами", - зазначив Шацький.

НСМЕП чекає на оновлення та ребрендінгПро це сьогодні під час засідання, присвяченого розвитку ринку платіжних систем у... Posted by Національний банк України on 10 червня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Нацбанк оголосив про старт модернізованої Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), яка дозволить забезпечити карткові розрахунки всередині країни, знизити вартість та підвищити безпеку таких розрахунків.

НСМЕП – це внутрішньодержавна загальнонаціональна платіжна система, створена за ініціативою НБУ, працює в режимі промислової експлуатації з 2004 року. На сьогодні учасниками НСМЕП є 54 банки, 22 небанківські установи, зокрема держпідприємство «Укрпошта».