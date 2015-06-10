Країни-партнери надали Україні $3,3 мільярда на реалізацію проектів технічної допомоги

Відповідна інформація міститься у звіті Мінекономрозвитку, опублікованому на сайті міністерства.

При цьому ключовими напрямами технічної допомоги є підвищення рівня ядерної і радіаційної безпеки, захист екології, удосконалення регуляторної політики, поліпшення інвестиційного клімату і розвиток підприємництва, а також розвиток фінансового, банківського та сільськогосподарського секторів економіки.

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Найбільшими донорами України є Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.

Значні обсяги технічної допомоги надаються також Канадою, ФРН, Швецією, Швейцарією, Японією, Туреччиною, Данією, а також ООН, Світовим банком, ЄБРР, ОЕСР.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк висловив готовність повною мірою надавати технічну та фінансову підтримку Україні у боротьбі з корупцією і в напрямку покращення державного управління.

Довідка УНІАН. Міжнародна технічна допомога (МТП) надається Україні на безоплатній та безповоротній основі країнами-донорами та міжнародними організаціями з 1992 року практично у всіх сферах економіки та суспільного життя.

За всі роки співробітництва донорами було виділено понад 9 млрд дол. технічної допомоги.

З 1996 року здійснена державна реєстрація 3 тис. 117 проектів технічної допомоги.