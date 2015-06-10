В Абромавичуса прогнозують ослаблення гривні до 27,5 за долар до 2017 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує у 2017-2019 роках середнє зростання економіки на рівні 2,8% на рік, зростання експорту - 11,6% в рік, імпорту - 6,9% на рік, інфляцію - 8,4% на рік.

Відповідні дані містяться в консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

Крім того, в зазначеному часовому проміжку зростання споживання може становити 3,6% щорічно, а середній курс може досягнути 27,58 грн/дол.

За розрахунками міністерства, зростання державних видатків у щорічному вираженні становитиме 1,5%.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зниження ВВП на 8,3% у 2015 році за рахунок падіння промислового виробництва на 12,2%, а сільськогосподарського - на 3%, у 2016 році зростання ВВП може становити 0,7%.

Раніше Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) слідом за МВФ погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 9% із 7,5%, прогнозованих раніше.

Падіння ВВП України в першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (у постійних цінах 2010 року) становило 17,6%, порівняно з четвертим кварталом 2014 року з урахуванням сезонного фактора - 6,5%.