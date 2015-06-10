Сьогодні у банків скінчилися "кредитні канікули"
Національний банк України у лютому продовжив до 10 червня термін погашення банками заборгованості за кредитами.
Національний банк України встановив графік погашення банками кредитів для підтримки ліквідності, за якими їм було надано «кредитні канікули» до 10 червня поточного року.
Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову правління НБУ №363 «Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримки ліквідності банків та операціями репо».
Згідно з постановою, регулятором встановлено остаточний термін повернення банками кредитів з підтримки ліквідності - 10 червня 2020 року. Повернення основного боргу за такими кредитами відбуватиметься рівними частинами впродовж другого-п'ятого років з періодичністю не рідше одного разу на місяць зі щорічним поверненням не менш ніж 25% основного боргу. При цьому банки, зокрема й визнані проблемними, повинні сплачувати проценти за кредитами щомісяця.
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Регулятор зазначив, що введення «кредитних канікул» сприяло збереженню ліквідності банківської системи та забезпеченню виконання банками своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.
Як повідомляв УНІАН, у лютому Національний банк України продовжив до 10 червня 2015 року термін погашення банками заборгованості по стабілізаційних кредитах і кредитах для підтримки ліквідності.
Крім того, зменшуючи навантаження на ліквідність проблемних банків, які вживають заходів з поліпшення свого фінансового стану та підвищення рівня ліквідності, НБУ надав можливість цим банкам перенести також строки сплати відсотків, нарахованих за зазначеними кредитами.