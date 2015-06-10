Гривня на міжбанку зросла до 21,15 за долар

У середу, 10 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,07/21,15 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,8650/23,9520, до російського рубля – на рівні 0,3870/0,3890.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,1533 грн/дол., на цей час укладено 471 угоду на суму 397,04 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,11/21,20.