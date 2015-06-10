У Абромавичуса назвали основні ризики для економіки України

Основними ризиками для економіки України в 2015-2016 роках стануть банкрутства в приватному секторі економіки, дефіцит енергоресурсів, девальвація національної валюти і високі інфляційні очікування населення, а також ескалація конфлікту на сході країни.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому наголошується, що основні внутрішні ризики включають можливу емісію для фінансування бюджету, а також збільшення дефіциту Пенсійного фонду і «Нафтогазу».

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Серед зовнішніх ризиків найбільш вірогідним є відплив капіталу через політичну нестабільність, провал виконання програми Міжнародного валютного фонду, низькі світові ціни на аграрну продукцію і повільні темпи зростання світової економіки, що супроводжуються зменшенням донорської допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зниження ВВП на 8,3% у 2015 році за рахунок падіння промислового виробництва на 12,2%, а сільськогосподарського - на 3%, в 2016 році зростання ВВП може становити 0,7%.

Раніше Європейський банк реконструкції і розвитку слідом за МВФ погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 9% із 7,5%, прогнозованих раніше.

Падіння ВВП України в першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) становило 17,6%, порівняно з четвертим кварталом 2014 року з урахуванням сезонного фактору - 6,5%.