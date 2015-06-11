Яресько: якщо не вийде домовитися з кредиторами, Україна застосує мораторій на виплату боргів

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько, пише Reuters.

Вона також зазначила, що очікує від МВФ виділення в липні наступного траншу кредиту в розмірі $1,7 млрд, незалежно від результатів перемовин з кредиторами по реструктуризації боргів.

«Я не думаю, що у нас є багато часу. У цьому відношенні, я повинна буду застосувати інші інструменти для зниження тиску на платіжний баланс – мораторій», - сказала Яресько журналістам.

Читайте такожМВФ буде кредитувати економіку України лише після реструктуризації держборгу – заявуЗа словами Яресько, спровокувати застосування права на мораторій на виплату зовнішніх боргів Україну може відмова кредиторів від реструктуризації. «Якщо нам не вдасться досягти прогресу, тоді кредитори спровокують застосування мораторію», - заявила міністр.

Яресько зазначила, що уряд вже виплатив близько $2 млрд заборгованості в цьому році, незважаючи на конфлікт на сході країни. При цьому, вона відмовилася повідомляти, чи буде Київ виплачувати кредиторам платежі за облігаціями на наступному тижні.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство фінансів України вважає неприйнятною пропозицію Комітету кредиторів України, з яким український уряд веде переговори про реструктуризацію частини державного боргу, про перекладення їх вимог на рахунки Національного банку України.