Україна наполягає на реструктуризації боргів на своїх умовах – Яценюк

Україна наполягає на реструктуризації частини державного боргу, зокрема й перед приватними кредиторами, на умовах, запропонованих урядом, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк за підсумками зустрічі з директором-розпорядником ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

«Ми обговорили (з Лагард – УНІАН) питання реструктуризації боргів України перед зовнішніми кредиторами. Ми вкотре наполягаємо і наша позиція залишається незмінною – борги перед приватними кредиторами мають бути реструктуризовані, - сказав Яценюк. – Позиція всіх сторін: МВФ, уряду США, міністерства фінансів США – кожен повинен зробити свій крок. Ми запропонували умови, які відповідають ринковому рівню. Україна перебуває у стані війни з ядерною державою, якою є Росія. Іншого шляху, крім як прийняти умови (українського уряду - УНІАН), реструктуризувати борги і дати змогу країні вийти зі складної економічної ситуації не існує».

Яценюк також зазначив, що очікує від кредиторів відповідних кроків: «Очікуємо, що вони підтримають позицію допомоги Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд доларів 13 березня – одразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд доларів з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з Фондом.

Україна пропонує кілька варіантів реструктуризації боргу, включаючи списання його значної частини. Проте списання є неприйнятним для приватних кредиторів, які пропонують не списати, а відкласти платежі і почати виплати з 2019 року.

Свою підтримку Україні в питанні реструктуризації держборгу раніше висловив міністр фінансів США. Зокрема, глава Мінфіну США Джейкоб Лью під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив, що США підтримують Україну в реалізації програми МВФ, в тому числі щодо реструктуризації комерційних боргів.

Крім того, Європейський банк реконструкції і розвитку як один з ключових інституційних інвесторів в економіку України та розвиток приватного сектору закликав найбільші фінансові організації світу й приватних кредиторів «підставити плече» Україні і допомогти у вирішенні питання реструктуризації державного боргу.