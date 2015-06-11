У Росії можуть дозволити використання біткоінів, які до санкцій були заборонені

Наступного тижня Центробанк Росії зустрінеться з представниками фінансових ринків, аби обговорити питання використання біткоінів і кріптовалюти в країні, пишуть "Известия".

Як розповіло джерело, близьке до Банку Росії, регулятор з великим ступенем ймовірності виявиться досить лояльним до кріптовалюти — відношення ЦБ до біткоінів змінювалося протягом минулого року. Джерело припускає, що частина операцій з біткоінами Центробанк може дозволити і врегулювати, зокрема, проведення переказів та платежів фізичних осіб та взаєморозрахунків між ними.

Читайте такожЄБРР: Росія і Греція – головні фактори ризику для європейської економікиМіж тим, Центробанком РФ в кінці січня 2014 року вперше висловився щодо біткоінів, і досить критично.

«Відповідно до статті 27 Федерального закону «Про Центральний банк РФ (Банку Росії)» випуск на території РФ грошових сурогатів забороняється ... Банк Росії попереджає, що надання російськими юридичними особами послуг з обміну «віртуальних валют» на рублі і іноземну валюту, а також на товари (роботи, послуги) буде розглядатися як потенційна спрямованість на здійснення сумнівних операцій відповідно до законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», — йшлося в прес-релізі ЦБ.

На початку лютого відбулося спільне засідання прокурорів і ЦБ, за підсумками якого Генпрокуратура також випустила реліз в негативних тонах.

Біткоіни з'явилися в 2008-2009 роках, коли світ переживав економічну кризу, тоді Сатосі Накамото (псевдонім людини або групи осіб) створив програму, що генерує біткоіни. Регулятором системи виступає алгоритм, закладений в програму, його функція — забезпечити безперебійність роботи системи. Ніхто не в силах заморозити рахунок клієнта, але і скасувати помилковий платіж теж неможливо, тобто головною особливістю біткоінів є те, що вони не прив'язані ні до однієї з існуючих світових державних валют. Цінність біткоінів визначається виключно із співвідношення попиту і пропозиції.

В 2013 році після введення владою США поблажок для біткоінів відомий економіст Алан Грінспен, який займав протягом 19 років (1987-2006) пост глави Федеральної резервної системи США, заявив, що вважає віртуальні валюти міхуром, які «не можна порівнювати з такими активами, як, наприклад, золото».

У 2014 році Мінфін розробив проект про заборону в РФ грошових сурогатів, включаючи біткоіни, максимальний штраф для порушників — 1 млн рублів. Законопроект ще не внесений до Держдуми. Позиція Мінфіну, автора законопроекту про заборону біткоінів в РФ, не змінилася, повідомили «Известиям» в міністерстві. Олена Лашкіна, помічник міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, зазначає, що Мінекономрозвитку також проти легалізації біткоінів.