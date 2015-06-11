В Україні скасовано військовий збір при купівлі-продажу валюти

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору", яким скасовується справляння військового збору у розмірі 1,5% з операцій купівлі-продажу фізичними особами іноземної валюти, набув чинності.

Даний закон був опублікований 10 червня в газеті «Голос України» і починає діяти з наступного дня після його опублікування.

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Як повідомляв УНІАН, 13 березня 2015 року в Україні був введений 1,5-відсотковий військовий збір з валютних операцій.

Даний збір було введено як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Профільний комітет парламенту, а також банкіри виступали за його скасування, оскільки, на їхню думку, військовий збір є додатковим чинником дестабілізації ситуації в банківському секторі.

Верховна Рада 12 травня скасувала військовий збір з операцій купівлі-продажу іноземної валюти фізичними особами, у червні закон було підписано президентом України.