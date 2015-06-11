Британський уряд продасть свою частку в банку Royal Bank of Scotland

Британський уряд продасть свою частку в Royal Bank of Scotland (RBS), оголосив міністр фінансів Джордж Осборн.

Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на ВВС.

Осборн заявив, що рішення прийнято і це буде правильно і для британського бізнесу, і для британських платників податків.

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"Так, ми можемо отримати менше, ніж раніше заплатили за цей актив, але ми постараємося домогтися найкращої ціни, яка тільки можлива, – сказав Осборн. – Тому що чим довше ми зволікаємо, тим дорожчою буде ціна, яку доведеться заплатити всій економіці".

Голова Банку Англії Марк Карні в свою чергу заявив, що продаж державної частки в RBS зміцнить фінансову стабільність і благотворно позначиться на стані економіки в цілому.

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Під час фінансової кризи 2008 року RBS опинився у важкому становищі і був змушений прийняти держдопомогу обсягом 45,5 млрд фунтів, передавши уряду контроль над 82% своїх акцій. Виходить, що держава заплатила за акцію банку близько 5 фунтів. Зараз котирування знизилися, і акція банку коштує 3,528 фунта.