S&P знизило рейтинг Греції через розбіжності країни з кредиторами

Рейтингове агентство Standard & Рoor's знизило суверенний рейтинг Греції, відправивши його ще далі на "сміттєву" територію після того, як черговий платіж Міжнародному валютному фонду було відкладено, передає Reuters.

S&P зазначає у своєму повідомленні, що знизило рейтинг на один щабель до "ССС" з "ССС+", підкресливши, що затримавши погашення боргу в минулу п'ятницю, Афіни віддали пріоритет виплатам пенсій і внутрішнім витратам, а не зобов'язанням з обслуговування боргу.

Читайте такожЄврокомісії не сподобався наданий Грецією новий план реформГреція користується своїм правом згрупувати всі червневі платежі МВФ і заплатити їх до кінця місяця. Однак країна не може впоратися з погашенням 1,6 мільярда євро без досягнення угоди з міжнародними кредиторами, які вимагають проведення реформ в обмін на фінансування.