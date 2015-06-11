Російські банки відмовляють кримському бізнесу в кредитах навіть під високі відсотки

Про це підприємці півострова повідомили на бізнес-сніданку з участю нелегітимного міністра економічного розвитку окупованого Росією Криму Миколи Коряжкіна, передають "Новини Криму".

«Двадцять банків з материка відмовили в кредиті, так як у нас немає кредитної історії. Але рік пройшов в складі Росії, ми тільки зареєструвалися за новим законодавством. Кредитні лінії неможливі навіть під величезні відсотки. Виходить, ми вже на старті в нерівних умовах з бізнесом інших регіонів Росії», - заявив учасник зустрічі "міністру".

Читайте такожМіністр фінансів закликав росіян "не жирувати" у найближчі два-три рокиВ свою чергу Коряжкін повідомив, що питання грошово-кредитної політики неодноразово озвучувалися, в тому числі, голові Центробанку РФ Ельвірі Набіулліній. «Сергій Валерійович Аксьонов (нелегітимний глава анексованого Криму - УНІАН) вже разів сім або вісім підписував і на федеральному рівні це питання ставив. Буквально на цьому тижні у нього буде зустріч з президентом. І це питання записано. Ми втомилися на цю тему говорити. Ті нормативи і регламенти, які Центробанк прописав, їх потрібно докорінно змінити для розвитку бізнесу Криму», - підкреслив Коряжкін.

Між тим, кримські сільгоспвиробники не можуть отримати дешеві кредити в російських банках і лізингових компаніях через відсутність заставних документів.