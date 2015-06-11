Світовий банк закликав "пристебнути ремені" і знизив прогноз зростання світового ВВП

Такі дані наводяться в опублікованому в середу новій аналітичній доповіді організації "Глобальні економічні перспективи".

У попередній доповіді піврічної давності СБ прогнозував істотніше зростання світового ВВП на 3% цього року, пише ТАСС.

За підсумками минулого року Світовий банк оцінює зростання світової економіки у 2,6%.

"Країни, що розвиваються, стикаються з двома факторами. По-перше, очікуване підвищення ключових процентних ставок США, поряд зі зростанням кредитної експансії з боку інших великих центральних банків, сприяло зростанню долара, що істотно знизило потоки капіталу в країни, що розвиваються, - відзначають експерти. - Багато валют країн ослабли щодо долара, особливо валюти країн зі слабкими перспективами зростання або підвищеною економічною уразливістю".

"Ми у Світовому банку тільки що включили табло "пристебніть ремені", - зазначив у середу головний економіст СБ Каушік Басу. - Ми радимо країнам, особливо економікам, що розвиваються, пристебнути свої ремені безпеки".

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Експерти СБ вважають, що цього року економіку Росії очікує спад до мінус 2,7%, який у подальшому перейде у зростання до 0,7% у 2016 році і 2,5% у 2017 році. Говорячи про ситуацію в Європі та Центральній Азії, економісти зазначили, що "якщо ціни на нафту продовжать знижуватися, а геополітична напруженість в регіоні - зростати, в результаті ми отримаємо глибоку рецесію в Росії в 2015 році, яка може продовжитися до 2016 року, а також уповільнення економічного зростання в інших великих країнах-експортерах нафти".

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У доповіді наголошується, що Індія "вперше цього року стане найбільш швидкозростаючою економікою з 7,5% ВВП, в порівнянні з попереднім прогнозом в 6,4%". Тим не менш СБ знизив свій прогноз зростання на 2015 рік для країн, що розвиваються, з 4,8% до 4,4%, вказавши на "очікувані рецесії в Бразилії та Росії".

Прогноз зростання ВВП США на цей рік також був знижений з 3,2% до 2,7%, а наступного року - з 3% до 2,8%.