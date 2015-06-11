Для отримання другого траншу МВФ потрібно прийняти три закони - Яценюк

Директор-розпорядник ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зустрілася у Вашингтоні з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, повідомили в департаменті зовнішніх зв'язків МВФ.

Як підкреслили у Фонді, сторони обговорили поточну економічну ситуацію в країні та перебіг проведення реформ, схвалених програмою співпраці між Україною і МВФ.

«Також мадам Лагард висловила жаль у зв'язку з наслідками страшної пожежі і вибухів на нафтобазі під Києвом», - йдеться в повідомленні Фонду.

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У свою чергу прем'єр Яценюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначив, що позиція уряду України зрозуміла Фонду. «Нас розуміють і підтримують. Важливо, щоб наступного тижня парламент прийняв три закони, необхідні для отримання другого траншу МВФ, щоб програми з Міжнародним валютним фондом виконувалася. Ці законопроекти вже кілька разів обговорювалися, вони досить прості і не є політично вразливі для членів парламенту. Сподіваюся, що вже у першій декаді наступного місяця може бути засідання Ради директорів МВФ щодо наступного траншу».

Як повідомляв УНІАН, 8-10 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк перебував з робочим візитом у США. Переговори з керівництвом МВФ стали однією з ключових тем візиту. Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. Україна отримала відразу після схвалення програми – в березні поточного року.

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У травні в Києві працювала місія МВФ, завданням якої стала оцінка економічного становища України та перебігу виконання реформ. Місія за підсумками роботи погіршила свої прогнози економічного розвитку нашої країни в зв'язку з війною на сході, проте заявила про ознаки економічної стабілізації, які можуть бути основою подальшого економічного зростання, у разі, якщо ескалація конфлікту буде зупинена.