Гривня на міжбанку піднялася до 21,10 за долар

У четвер, 11 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,01/21,10.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,66/23,76, до російського рубля – на рівні 0,3850/0,3860.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 установився на рівні 21,0319 грн/дол., дна цей час укладено 141 угоду на суму 53,98 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 10 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному рынку на закриття торгів установилися на рівні 21,07/21,15.