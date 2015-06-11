Світовий банк підтвердив прогноз падіння економіки України на 7,5%

Про це йдеться у прогнозі розвитку світової економіки, опублікованому на сайті банку.

«Економіка України, як очікується, впаде на 7,5%, і перспективи подальшого зростання багато в чому ґрунтуються на припущенні, що конфлікт на сході країни буде вирішено, а уряд продовжить реформи, схвалені в першу чергу програмою з Міжнародним валютним фондом, – йдеться в прогнозі Світового банку. – Конфлікт на сході зруйнував значну частину промислового потенціалу України, розірвав виробничі та інвестиційні зв'язки, скоротивши можливості для зростання. Ситуація ускладнюється необхідністю скорочення внутрішнього попиту за рахунок бюджетної консолідації, скорочення пенсій та підвищення тарифів. Водночас, у країні видно й перетворення – в енергетиці, в банківській сфері, в управлінні державними підприємствами та в протидії розвитку корупції».

Як підкреслили в банку, все це вкрай важливо продовжувати для забезпечення макроекономічної стабільності, підвищення довіри інвесторів, стабілізації інфляційних очікувань.

Разом із тим, у СБ підкреслюють, що безпосередньо військова загроза відіграватиме вирішальну роль у загальному переліку ризиків для економіки України. «Збереження геополітичного тиску стримуватиме можливості зростання для України», – зазначили в банку.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні Світовий банк погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 7,5% із 2,3%, озвучених у січні цього року. При цьому в банку підкреслили, що поступове відновлення української економіки в подальшому можливе за умови припинення конфлікту на сході, а також якщо українська влада продовжать проведення структурних і макроекономічних реформ.

Ключові кредитори країни – Міжнародний валютний фонд і Європейський банк реконструкції та розвитку – очікують падіння економіки України за підсумками року на 9%.