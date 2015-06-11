Греція і лідери ЄС заради уникнення кризи в єврозоні активізують переговори з кредиторами

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас провів черговий раунд переговорів із лідерами Німеччини і Франції й вирішив активніше вести переговори з кредиторами Афін напередодні платежу МВФ наприкінці місяця, пише Рейтер.

Усі учасники нічних переговорів намагалися показати, що дуже зацікавлені в угоді, й уникнути звинувачень у тому, що не змогли запобігти кризі, яка може вибити з колії єврозону і світову економіку.

Рейтингове агентство Standard & poor's знизило рейтинг Греції, засумнівавшись, що вона зможе повернути борги. Завершивши переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом у Брюсселі, Ципрас висловив упевненість у тому, що рішення вже близько.

"Ми вирішили докладати більше зусиль для того, щоб подолати останні розбіжності й наблизитися до вирішення, я вірю, найближчим часом", - сказав він.

Однак Меркель дала зрозуміти перед початком зустрічі, що Ципрасу потрібно вести переговори не з нею й не з Олландом, а з трьома інститутами, що представляють міжнародних кредиторів, - Євросоюзом, Європейським центробанком і Міжнародним валютним фондом. Ця ситуація не змінилася.

"Було одноголосно вирішено, що переговори між грецьким урядом та інститутами мають проходити з великою інтенсивністю", - заявив представник німецького уряду.