У Гонтаревої вирішили ліквідувати ще один банк

Національний банк України сьогодні, 11 червня, прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного «Енергобанку», в якому з 13 лютого цього року працює тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За інформацією на сайті НБУ, рішення про ліквідацію банку прийнято за пропозицією Фонду гарантування.

НБУ нагадує, що в січні цього року банк у зв'язку з проведенням ризикованої діяльності було віднесено до категорії проблемних, а згодом, у зв'язку з погіршенням ситуації в банку, в лютому 2015 року банк був визнаний неплатоспроможним.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 13 лютого ввів тимчасову адміністрацію в «Енергобанк» на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

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«Енергобанк» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. Основним акціонером банку з пакетом у 99,7% акцій є компанія Roylance Services LLC Limited (Кіпр). ЗМІ асоціюють банк з російським бізнесменом Анатолієм Даніліцьким, який з 2004 по 2009 рік був гендиректором «Національної резервної корпорації» (РФ), що володіє банком.