Нацбанк пояснює уповільнення інфляції стабілізацією валютного ринку

«Зниження інфляційного тиску було обумовлено стабілізацією ситуації на валютному ринку, яка супроводжувалася зміцненням курсу гривні до долара протягом березня-травня», - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначає, що в березні-травні середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку девальвував на 15,5%.

«В результаті суттєво зменшився вплив відкладених ефектів лютневої девальвації та спостерігалося зниження цін на товари, які швидко реагують на курсові коливання (автомобілі, окремі види пального, побутової техніки та фармацевтичної продукції)», - йдеться в повідомленні.

Нацбанк вважає також, що додатковим чинником ослаблення інфляційного тиску стала позитивна динаміка очікувань населення.

«У звітному місяці знизилися очікування щодо рівня обмінного курсу гривні до долара США протягом наступних 12 місяців (із 27,5 до 26,0 грн/дол.), а також щодо інфляції на наступні 12 місяців (із 23,3% до 20,5%)», - йдеться в повідомленні.

Регулятор також зазначає, що в травні зростання адміністративно регульованих цін було найнижчим із початку року й становило 2,1% за місяць. У річному вимірі зростання адміністративно регульованих цін уповільнилося до 95,3%, проте, їх внесок у річну інфляцію становив 21 п. п.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2015 року, без урахування окупованого Криму й Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, уповільнилася до 2,2% порівняно з квітнем, а з початку року - за січень-травень - показник інфляції становив 40,1%.

Реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні до основних іноземних валют зріс у квітні 2015 року на 11,3% порівняно з березнем, з початку року РЕОК зріс на 0,9%.