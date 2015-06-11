В Україні створять регіональні офіси для підтримки малого та середнього бізнесу

Для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні буде створено 15 регіональних офісів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час робочої поїздки до Чернігова повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

За його словами, до кінця наступного тижня буде презентовано стратегію підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Не останню роль у розвитку малого та середнього підприємництва, на його думку, має доступ до кредитних коштів. "З 1 січня 2016 року Європейський Союз буде виділяти для українських підприємців доступні кредити. Ми повинні забезпечити стабільність банківської системи, щоб розподіляти європейські гроші", - зазначив Абромавичус.

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Міністр економічного розвитку і торгівлі України також наголосив, що українським бізнесменам необхідно більше інформації щодо виходу на європейський ринок збуту. Задля посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи планується створити 15 офісів підтримки малого і середнього бізнесу.

"Там працюватимуть від 3 до 10 фахівців, і вони роз'яснюватимуть, як розпочати свою справу, як отримати кредит, як вийти на європейський ринок", - сказав Абромавичус.