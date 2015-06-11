Донецька область у травні була лідером за рівнем інфляції

Найбільший рівень інфляції у травні порівняно з квітнем 2015 року зафіксовано в Донецькій області, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, зростання цін у Донецькій області в травні уповільнилося до 4% порівняно з 10,9% у квітні. В Луганській області інфляція в травні порівняно з квітнем становила 3,2%, у Києві – 2,8%.

За даними Держстату, найменший рівень інфляції зафіксовано у Хмельницькій області – 0,9%, Волинській області – 1,2%, Чернігівській області – 1,4%.

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У травні проти квітня 2015 продукти харчування найбільше подорожчали в Донецькій області – на 5,7%, алкоголь і сигарети – в Луганській області (на 4,5%), одяг і взуття – також у Луганській області (на 3,5%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у травні 2015 року, без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, уповільнилася до 2,2% порівняно з квітнем, а з початку року - за січень-травень - показник інфляції становив 40,1%.