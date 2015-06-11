Нацбанк прогнозує уповільнення річної інфляції до 45-50%

Про це йдеться в інформаційних матеріалах Національного банку України, розміщених на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, інфляція в Україні в травні 2015 року в річному вираженні проти травня 2014 року, сповільнилася до 58,4% із 60,9%, зафіксованих місяцем раніше.

«Споживча інфляція прогнозується на рівні 45-50% наприкінці 2015 року і знизиться до 10-12% у 2016 році», - йдеться в документі, де також наведено графік, згідно з яким значення інфляції на рівні близько 60% в середині цього року є піковим, після чого очікується зниження показника.

Нацбанк зазначає, що високий внесок у річне зростання споживчих цін – на рівні 19,5 п.п. в 2015 році і 5,1 п.п. і 2016 році - залишається за адміністративно регульованими тарифами. При цьому базова інфляція уповільнюватиметься набагато швидше.

За оцінками НБУ, показник інфляції на рівні 4-6% є оптимальним для України в середньостроковій перспективі.

Раніше Національний банк прогнозував падіння ВВП в 2015 році на 7,5% за інфляції 30%, однак згодом анонсував перегляд показників у бік погіршення в червні цього року.

Читайте такожНацбанк пояснює уповільнення інфляції стабілізацією валютного ринку

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року (грудень до грудня) споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%, в 2013 році - на 0,5%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% за інфляції 42,8%, і два більш оптимістичних сценарії з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Міжнародний валютний фонд у травні цього року погіршив прогноз для економіки України в 2015 році, очікуючи падіння ВВП на 9% за інфляції в 46%.