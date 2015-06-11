У Абромавичуса очікують подальшого уповільнення інфляції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України очікує послаблення інфляційної динаміки й уповільнення темпів річної інфляції найближчими місяцями на тлі стабілізації на валютному ринку і в сфері тарифоутворення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

«В Україні в травні спостерігається уповільнення річної інфляції. На споживчому ринку ціни на основні товари хоча й продовжують зростати, але їх динаміка істотно уповільнилася до 1,5 - 2%, - йдеться в повідомленні. – Така динаміка стала логічним продовженням процесів стабілізації на валютному ринку, завершення квітневого етапу найбільш високого підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів для населення, а також відсутності паніки серед населення, характерної для лютого й березня цього року».

При цьому в Мінекономіки зазначили, що в травні ціни знизилися на хліб – на 0,1%, на рибу – на 0,4%, на молоко – на 0,9%, на цукор – на 6,7%.

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«А оскільки попит населення є слабким, він не буде формувати інфляційного впливу. Основна частина витрат, спровокованих тарифами та девальвацією, вже закладена в ціни. Не буде чинити впливу на зростання цін й фактор зовнішніх ринків. У зв'язку з цим надалі очікується загасання інфляційної динаміки», - резюмували в Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція в Україні в травні 2015 року, без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, уповільнилася до 2,2% порівняно з квітнем, а з початку року - за січень-травень - показник інфляції становив 40,1%. У річному виразі (проти травня 2014 року) інфляція дещо уповільнилася до 58,4% проти 60,9%, зафіксованих у квітні проти квітня 2014 року. Згідно з наведеними даними, у травні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали овочі - на 12%, яйця – на 9,7%, фрукти – на 9,5%, гаряча вода та опалення – на 7,4%.