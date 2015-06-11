Нацбанк до кінця року хоче наростити золотовалютні резерви до $22 мільярдів

Національний банк України розраховує наростити золотовалютні резерви до 18,2 млрд дол. на кінець 2015 року і до 22,1 млрд дол. – на кінець 2016 року.

Про це йдеться в інформаційних матеріалах Національного банку України, розміщених на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

Згідно з даними НБУ, джерелами поповнення резервів у 2015 році стануть надходження офіційного фінансування на 17,2 млрд дол., зокрема на 9,9 млрд дол. - у рамках програми EFF із Міжнародним валютним фондом.

У 2016 році НБУ очікує надходження офіційного фінансування на 4,1 млрд дол., зокрема 2,5 млрд дол. від МВФ, 700 млн євро від Європейського Союзу, 300 млн дол. від Світового банку і ще 700 млн дол. іншого фінансування.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в травні зросли на 3%, або 287 млн дол., - до 9,918 млрд дол.

Найбільший вплив на динаміку резервів мали розміщення урядом єврооблігацій на 1 млрд дол. під гарантії уряду США, платежі з державного та гарантованого державою боргу на 758 млн дол., а також позитивне сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку на 69 млн дол.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%, - до 7,533 млрд дол. на 1 січня 2015 року.