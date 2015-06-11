Гривня на міжбанку знову наблизилася до 21 за долар

У четвер, 11 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,00/21,04 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,5320/23,6150 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3830/0,3840 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,0275 грн/дол., на цей час укладено 499 угод на суму 395,89 млн дол.