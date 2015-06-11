НБУ вважає проблемними чверть усіх кредитів в українських банках

Частка негативно класифікованих кредитів у банківській системі України на початок травня досягла 25,5% загального обсягу кредитів.

Про це йдеться в інформаційних матеріалах Національного банку України, розміщених на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

Нацбанк зазначає, що поряд з ризиками ліквідності, банки стикаються з підвищеними ризиками платоспроможності через стрімке погіршення якості активів на тлі економічного спаду в країні і збитки у Криму та на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами в українських банках за квітень 2015 року підвищилася на 0,9 п. п. - до 18,1%.

У квітні банки скоротили обсяг наданих кредитів на 81 млрд грн, або на 7% – до 1,074 трлн грн.