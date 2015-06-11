Росія наполягатиме на повному погашенні Україною $3-мільярдного боргу Януковича

Про це заявив заступник голови Мінфіну РФ Сергій Сторчак.

"Зрозуміло, в тих умовах, в яких ми реально живемо, в умовах скорочення доходів федерального бюджету, в умовах відсутності допуску до позикового капіталу на зарубіжних ринках, ми змушені наполягати на тому, щоб дебітор повністю виконав свої зобов'язання перед Російською Федерацією, які стануть частиною доходів бюджету і будуть використані на цілі фінансування насамперед поточних соціальних витрат уряду", - сказав Сторчак в ефірі каналу "Росія 1", передає Прайм.

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Парламент України 19 травня прийняв закон, що дозволяє зупиняти виплати за реструктурованими зовнішніми борговими зобов'язаннями. У список паперів, до яких може бути застосований мораторій, потрапив і випуск дворічних євробондів України на 3 мільярди доларів, викуплений Росією в кінці 2013 року.

Чергова виплата за цими паперами запланована на 20 червня. Україна повинна заплатити 75 мільйонів доларів.