Єврокомісія порівняла переговори з Грецією з "ковзанням корови на льоду"
20:22, 11 червня 2015Фінанси
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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав переговори міжнародних кредиторів з Грецією про реструктуризацію боргу "ковзанням корови на льоду".
REUTERS
Про це пише «Економічна правда» з посиланням на The Financial Times.
Таким чином він розкритикував прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса, який через свою тактику ведення переговорів, за його словами, втратив довіру комісії.
"Корова занадто довго ковзала на тонкому льоду. Ми повинні прибрати корову з льоду", - сказав Юнкер.
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Раніше повідомлялося, що Єврокомісія і Греція не змогли прийти до згоди з питання планування реформ у країні. Влада Греції досі чекає відповіді від представників Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу на нові пропозиції виходу з фінансової кризи.
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