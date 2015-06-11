Єврокомісія порівняла переговори з Грецією з "ковзанням корови на льоду"

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на The Financial Times.

Таким чином він розкритикував прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса, який через свою тактику ведення переговорів, за його словами, втратив довіру комісії.

"Корова занадто довго ковзала на тонкому льоду. Ми повинні прибрати корову з льоду", - сказав Юнкер.

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Раніше повідомлялося, що Єврокомісія і Греція не змогли прийти до згоди з питання планування реформ у країні. Влада Греції досі чекає відповіді від представників Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу на нові пропозиції виходу з фінансової кризи.