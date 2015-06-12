Офіційний курс упритул наблизився до 21 гривні за долар

Гривня знову демонструє помітне зростання.

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 доларів США – 2102.7495 (11 червня – 2115.3330); 100 євро – 2361.8082 (11 червня – 2385.8841); 10 російських рублів – 3.8562 (11 червня – 3.8586). Читайте такожНацбанк пояснює уповільнення інфляції стабілізацією валютного ринку Як повідомляв УНІАН, українська валюта зміцнилася учора на міжбанку до 21,04 гривні за долар.

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