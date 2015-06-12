Офіційний курс упритул наблизився до 21 гривні за долар
08:52, 12 червня 2015Фінанси
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Гривня знову демонструє помітне зростання.
Українська валюта подорожчала / Фото УНІАН
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2102.7495 (11 червня – 2115.3330);
100 євро – 2361.8082 (11 червня – 2385.8841);
10 російських рублів – 3.8562 (11 червня – 3.8586).
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Як повідомляв УНІАН, українська валюта зміцнилася учора на міжбанку до 21,04 гривні за долар.
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