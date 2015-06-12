Банк "Фінанси та Кредит" отримав 750 мільйонів гривень для виконання зобов'язань перед вкладниками

Національний банк України надав банку «Фінанси та Кредит», який, за інформацією клієнтів, порушує терміни виконання зобов'язань, стабілізаційний кредит на суму 750 млн грн терміном на два роки, повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією регулятора, рішення про підтримку ліквідності банку прийнято для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань перед вкладниками - фізичними особами.

Як забезпечення за кредитом банк надав НБУ нерухоме майно та фінансову поруку власника істотної участі в банку. Оцінку застави провела одна з провідних міжнародних аудиторських компаній.

НБУ зазначив, що банк «Фінанси та Кредит» входить до групи найбільших банків за активами, і в ньому зосереджено 4% вкладів фізосіб банківської системи і 2,7% активів банківської системи.

За інформацією регулятора, акціонери банку вживають заходів для підтримки ліквідності банку і його капіталізації. Зокрема, за 2014-2015 роки акціонери збільшили статутний капітал банку на 1,116 млрд грн, вживають заходів щодо подальшого підвищення капіталу і готові підтримувати поточну ліквідність банку.

Коментуючи видачу кредиту, голова НБУ Валерія Гонтарева наголосила, що регулятор бачить чітке виконання погодженої з ним програми докапіталізації за підсумками проведеного раніше стрес-тестування. «Крім того, акціонери банку додатково нарощують статутний капітал банку на 1,972 млрд грн вже у червні і взяли зобов'язання істотно знизити кредитний портфель банку протягом липня цього року», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року НБУ надав банку «Фінанси та Кредит» стабілізаційний кредит на суму 700 млн грн строком на два роки.

Акціонери банку «Фінанси та Кредит» на початку червня прийняли рішення збільшити статутний капітал банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій. Докапіталізація буде проведена за прискореною процедурою, і з урахуванням цього поповнення статутний капітал банку з початку року збільшиться на 57,7% - до 5,388 млрд грн.

Банк «Фінанси та Кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків за активами. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (45,92%) і F&C Realty (41,58%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

За підсумками першого кварталу 2015 року банк отримав збиток у розмірі 715,7 млн грн, що в 13 разів більше від збитку за аналогічний період минулого року в 54,7 млн грн.

Перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук на початку квітня повідомив, що проблема в банку «Фінанси та Кредит», який, з відома його клієнтів, порушує терміни виконання зобов'язань, вирішиться упродовж найближчих місяців.