Україна просить кредиторів списати 40% боргу – ЗМІ

Україна наполягає на тому, що не зможе виконати вимоги МВФ, якщо кредитори не спишуть 40% боргу за суверенними облігаціями.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовника, знайомого з перебігом переговорів, передає «Економічна правда».

Видання пише, що міністр фінансів Наталія Яресько запропонувала списати 40% боргу за облігаціями під час візиту до Вашингтона в середу.

"Міністерство підрахувало, що необхідно 40% списання для досягнення цілей, поставлених МВФ", - повідомив співрозмовник видання, близький до Міністерства фінансів.

У свою чергу, інший співрозмовник, близький до комісії власників облігацій називає неправильним будь-яке припущення про те, що таке списання якось пов'язано з виконанням Києвом вимог МВФ.

"Вимоги МВФ не включають необхідність списання боргу", - заявив він.

Комітет на чолі з Franklin Templeton і Blackstone виключили варіант зі списанням боргу.

Власники облігацій заявляють, що план реструктуризації, який вони запропонували, дозволить Україні виконати три основні завдання, поставлені Міжнародним валютним фондом у рамках надання допомоги обсягом 40 млрд доларів.

За їхніми словами, план буде спиратися на використанням Києвом резервів центрального банку. Але Київ відкинув ідею використання резервів. Замість цього, він загрожує взагалі припинити виплати.

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Під час поїздки до Вашингтона Яресько дала ряд брифінгів, на яких попереджала, що Україна буде змушена ввести мораторій на виплату зовнішньої заборгованості, якщо переговори щодо реструктуризації затягнуться на літній час.

Яресько впевнена, що Україна отримає 1,7 млрд доларів другого траншу від МВФ у липні, навіть якщо не буде на той момент домовленості з кредиторами.