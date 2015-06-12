На обслуговування боргів Януковича ми витрачаємо стільки ж, скільки на оборону - прем'єр

Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду може провести засідання з питання продовження програми співпраці з Україною і виділення нашій країні другого кредитного траншу обсягом 1,7 млрд дол. у липні, повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми очікуємо, що Рада директорів МВФ проведе засідання в липні, і тому до липня необхідно виконати всі попередні умови. Всі законопроекти повинні бути прийняті, - сказав Яценюк. – Окреме питання – реструктуризація боргів. Я в черговий раз звертаю увагу: 40 млрд дол., які взяв режим Януковича ми не можемо обслуговувати в тій формі, в якій вони є. Ми запропонували нашим приватним кредиторам механізм реструктуризації. Україна витрачає на обслуговування держборгу суму, яка дорівнює всім оборонним витратам. Ми 5% (ВВП – УНІАН) витрачаємо на національну безпеку і оборону і 5% - на обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргів. І ми будемо ці борги реструктуризувати і знімати це ярмо з майбутніх поколінь».

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Як повідомляв УНІАН, Рада директорів МВФ ухвалить рішення про виділення Києву другого кредитного траншу за програмою EFF відразу ж, як тільки українська влада виконає ряд попередніх умов за програмою реформ. Як підкреслив директор Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс, все буде залежати від того, як скоро Україна виконає ряд попередніх умов. При цьому він зазначив, що Україна і МВФ вже обговорили всі необхідні питання, і компроміс був знайдений практично за всіма пунктами. Але дискусії тривають.

При цьому Райс нагадав, що питання реструктуризації частини держборгу, який також відзначався як одна з умов надання траншу Україні, не знімається з порядку денного, хоча МВФ володіє рішеннями, які дозволять Фонду продовжувати кредитувати країни, які «не можуть впоратися із зобов'язаннями перед приватними кредиторами».

10 червня директор-розпорядник ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зустрілася у Вашингтоні з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Сторони обговорили поточну економічну ситуацію в країні та хід проведення реформ, схвалених програмою співпраці між Україною і МВФ.

У свою чергу прем'єр Яценюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначив, що позиція уряду України зрозуміла Фонду. І в цьому зв'язку вкрай важливо, щоб наступного тижня парламент прийняв три закони, необхідні для отримання другого траншу МВФ, щоб програма з Міжнародним валютним фондом виконувалася.

Як наголосив Яценюк, ці законопроекти вже кілька разів обговорювалися, вони досить прості і не є політично вразливими для членів парламенту. Голова уряду висловив надію, що вже в першій декаді липня може відбутися засідання Ради директорів МВФ щодо наступного траншу.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. Україна отримала відразу після схвалення програми – в березні поточного року.

У травні в Києві працювала місія МВФ, завданням якої стала оцінка економічного становища України та ходу виконання реформ. Місія за підсумками роботи погіршила свої прогнози економічного розвитку нашої країни в зв'язку з війною на сході, проте заявила про ознаки економічної стабілізації, які можуть бути основою подальшого економічного зростання в разі, якщо ескалація конфлікту буде зупинена.